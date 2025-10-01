Napoli Sporting Lisbona 2-1 gli azzurri vincono nel segno di Hojlund

Calcionews24.com | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli Sporting Lisbona: doppietta di Højlund e salvataggio finale, gli azzurri vincono una gara difficile Il confronto Napoli Sporting Lisbona ha regalato emozioni e tensione fino all’ultimo istante. Gli azzurri sono riusciti a spuntarla grazie a una doppietta di Højlund, con due segnature decisive che hanno rotto l’equilibrio, ma il successo è stato sigillato anche . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

napoli sporting lisbona 2 1 gli azzurri vincono nel segno di hojlund

© Calcionews24.com - Napoli Sporting Lisbona 2-1, gli azzurri vincono nel segno di Hojlund

In questa notizia si parla di: napoli - sporting

Dove vedere in tv Napoli-Sporting Lisbona, Champions League calcio: orario, programma, streaming

Napoli-Sporting Lisbona (Champions League, 01-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Pronostico Napoli-Sporting CP: i numeri confortano Conte

napoli sporting lisbona 2Champions: Napoli - Sporting Lisbona 2-1 DIRETTA e FOTO - Fallo di Politano che ha steso Araujo che lo aveva anticipato su un pallone vagante in area. Da ansa.it

napoli sporting lisbona 2Napoli SportingLisbona Diretta Tv e Streaming Live Champions League - Sporting Lisbona in Diretta Tv e Streaming Live, 2° Giornata Champions League, Mercoledì 1 Ottobre ore 21:00. Scrive stadiosport.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Sporting Lisbona 2