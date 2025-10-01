Napoli – Sporting Lisbona 2-1 Conte ribadisce | C’è bisogno di equilibrio poi il commento su McTominay e De Bruyne

Spazionapoli.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Champions League, Napoli-Sporting Lisbona 2-1: arrivano le dichiarazioni di Antonio Conte nel post partita del Maradona. Triplice fischio al Maradona: vince il Napoli la prima partita davanti ai propri tifosi. Decisiva la doppietta di Hojlund, servito egregiamente ben due volte da Kevin De Bruyne. Grande prova per i ragazzi di Antonio Conte che, dopo la sconfitta di Manchester, trovano i primi tre punti nella League Phase di questa Champions League. Ai microfoni di Sky Sport, Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita. Champions League, Conte soddisfatto: “Una grande risposta”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

napoli 8211 sporting lisbona 2 1 conte ribadisce c8217232 bisogno di equilibrio poi il commento su mctominay e de bruyne

© Spazionapoli.it - Napoli – Sporting Lisbona 2-1, Conte ribadisce: “C’è bisogno di equilibrio”, poi il commento su McTominay e De Bruyne

In questa notizia si parla di: napoli - sporting

Dove vedere in tv Napoli-Sporting Lisbona, Champions League calcio: orario, programma, streaming

Napoli-Sporting Lisbona (Champions League, 01-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Pronostico Napoli-Sporting CP: i numeri confortano Conte

napoli 8211 sporting lisbonaLIVE Napoli-Sporting Lisbona, 1-0 Champions League calcio 2026 in DIRETTA: superba giocata di De Bruyne, Hojlund finalizza il contropiede - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 38' Una giocata superba di Kevin De Bruyne. Lo riporta oasport.it

napoli 8211 sporting lisbonaPagina 2 | Champions League, Napoli-Sporting Lisbona: tutti i voti - I migliori e i peggiori della sfida del Maradona vinta dalla squadra di Conte grazie alla doppietta di Hojlund ... corrieredellosport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Napoli 8211 Sporting Lisbona