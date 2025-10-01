Napoli-Sporting | Hojlund vuole il primo gol in Champions Il Maradona sold out attende il suo urlo
Dov’eravamo rimasti? A un gol di Victor Osimhen, 588 giorni fa. Tanto è passato dall’ultima volta che il Napoli ha esultato in una notte europea. Un’era geologica, calcisticamente parlando. Stasera, in un Maradona sold out e pronto a scatenare il suo famoso “urlo”, il compito di interrompere questo lungo digiuno è affidato a un uomo: Rasmus Hojlund. La Notte del Riscatto. Dopo un esordio da sogno con gol a Firenze, il centravanti danese si è inceppato. A secco col City, col Pisa e col Milan, con un solo tiro in porta nelle ultime due uscite. Ma la Champions è il suo habitat naturale. I numeri parlano per lui: 11 gol nelle coppe europee negli ultimi due anni. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
