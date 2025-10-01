Napoli-Sporting | Hojlund vuole il primo gol in Champions Il Maradona sold out attende il suo urlo

Napolissimo.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dov’eravamo rimasti? A un gol di Victor Osimhen, 588 giorni fa. Tanto è passato dall’ultima volta che il Napoli ha esultato in una notte europea. Un’era geologica, calcisticamente parlando. Stasera, in un Maradona sold out e pronto a scatenare il suo famoso “urlo”, il compito di interrompere questo lungo digiuno è affidato a un uomo: Rasmus Hojlund. La Notte del Riscatto. Dopo un esordio da sogno con gol a Firenze, il centravanti danese si è inceppato. A secco col City, col Pisa e col Milan, con un solo tiro in porta nelle ultime due uscite. Ma la Champions è il suo habitat naturale. I numeri parlano per lui: 11 gol nelle coppe europee negli ultimi due anni. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

napoli sporting hojlund vuole il primo gol in champions il maradona sold out attende il suo urlo

© Napolissimo.it - Napoli-Sporting: Hojlund vuole il primo gol in Champions. Il Maradona sold out attende il suo urlo

In questa notizia si parla di: napoli - sporting

Dove vedere in tv Napoli-Sporting Lisbona, Champions League calcio: orario, programma, streaming

Napoli-Sporting Lisbona (Champions League, 01-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Pronostico Napoli-Sporting CP: i numeri confortano Conte

napoli sporting hojlund vuoleNapoli-Sporting: dove vederla, formazioni e precedenti - Stasera alle 21:00 il Diego Armando Maradona si accende per la seconda giornata di Champions League. Secondo lifestyleblog.it

napoli sporting hojlund vuoleNapoli-Sporting, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita - Esordio casalingo in Champions League per il Napoli che vuole recuperare dopo il KO contro il Manchester City: tutte le informazioni sulla sfida allo Sporting ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Sporting Hojlund Vuole