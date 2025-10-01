Napoli-Sporting formazioni ufficiali | ci sono Milinkovic Spinazzola Gutierrez e i fantastici quattro

Nessuna novità – rispetto ai rumors – nella formazione del Napoli. Recuperato Spinazzola che giocherà a destra al posto dello squalificato Di Lorenzo. A sinistra confermato Gutierrez dopo l’ottima prova di San Siro. Lo Sporting invece cambia molto di più. Ecco le formazioni ufficiali. Napoli: Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa,KDB,McTominay; Hojlund Sporting:Rui Silva; Fresneda, Quaresma, Gonçalo Inácio e Maxi Araújo; Hjulmand e João Simões; Quenda, Trincão e Geny Catamo; Ioannidis A Bola scrive che lo Sporting ha cambiato cinque uomini rispetto alla vittoria dell’1-0 contro l’Estoril. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

