Napoli-Sporting formazioni ufficiali | ci sono Milinkovic Spinazzola Gutierrez e i fantastici quattro
Nessuna novità – rispetto ai rumors – nella formazione del Napoli. Recuperato Spinazzola che giocherà a destra al posto dello squalificato Di Lorenzo. A sinistra confermato Gutierrez dopo l’ottima prova di San Siro. Lo Sporting invece cambia molto di più. Ecco le formazioni ufficiali. Napoli: Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa,KDB,McTominay; Hojlund Sporting:Rui Silva; Fresneda, Quaresma, Gonçalo Inácio e Maxi Araújo; Hjulmand e João Simões; Quenda, Trincão e Geny Catamo; Ioannidis A Bola scrive che lo Sporting ha cambiato cinque uomini rispetto alla vittoria dell’1-0 contro l’Estoril. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: napoli - sporting
Dove vedere in tv Napoli-Sporting Lisbona, Champions League calcio: orario, programma, streaming
Napoli-Sporting Lisbona (Champions League, 01-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Napoli-Sporting CP: i numeri confortano Conte
Scontri tra ultras prima di Napoli-Sporting Lisbona: un ferito e 2 arresti - X Vai su X
Sporting ma non sono: BIGLIETTI PER PSV-NAPOLI IN VENDITA DAL 2 OTTOBRE Lo comunica la SSC Napoli attraverso il proprio sito: i tagliandi per il settore ospiti di Eindhoven saranno prenotabili dalle ore 15 del 2 ottobre ad un prezzo di 50€ Anche - facebook.com Vai su Facebook
DIRETTA Champions, Villarreal-Juventus e Napoli-Sporting CP: formazioni Ufficiali LIVE - La Juve affronta il Villarreal e il Napoli sfida lo Sporting CP in Champions League. Secondo calciomercato.it
Napoli-Sporting Lisbona: dove vederla (Prime o Sky), orario e formazioni ufficiali della seconda giornata di Champions League - Antonio Conte dovrà affrontare lo Sporting Lisbona in casa, dopo un ... Lo riporta ilmessaggero.it