Napoli-Sporting dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni della partita

Esordio casalingo in Champions League per il Napoli che vuole recuperare dopo il KO contro il Manchester City: tutte le informazioni sulla sfida allo Sporting e le ultime sulle formazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: napoli - sporting

Dove vedere in tv Napoli-Sporting Lisbona, Champions League calcio: orario, programma, streaming

Napoli-Sporting Lisbona (Champions League, 01-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Pronostico Napoli-Sporting CP: i numeri confortano Conte

?#Sporting Lisbona, niente conferenza stampa a Napoli per la Champions: ecco perché è saltata - X Vai su X

L'Eav ha comunicato che in occasione della partita di Champions League tra Napoli e Sporting Lisbona, in programma mercoledì 1 ottobre, saranno disposti dei prolungamenti degli orari di servizi ferroviari sulla tratta Montesanto-Bagnoli e dei treni straordinar - facebook.com Vai su Facebook

Dove vedere Napoli-Sporting Lisbona del 1 Ottobre 2025 in TV e streaming? - Il Napoli debutta in casa in Champions League contro lo Sporting Lisbona, dopo due sconfitte. Da tech.everyeye.it

Napoli – Sporting Lisbona: dove vederla in TV e streaming, orario e tutte le info utili - Napoli – Sporting Lisbona di Champions League: data, orario, diretta TV e streaming su Sky, NOW e Sky Go. Segnala tag24.it