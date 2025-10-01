Napoli-Sporting Conte incorona Milinkovic-Savic | Merito tuo il labiale che vale più di un gol

Napolissimo.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una doppietta di Hojlund, due assist magici di De Bruyne. Ma l’eroe della notte del Maradona, per Antonio Conte, ha un altro nome. Al triplice fischio di Napoli-Sporting, mentre lo stadio esplodeva per una vittoria fondamentale, il tecnico non è andato ad abbracciare i suoi attaccanti. È corso dritto verso Vanja Milinkovic-Savic, lo ha stretto a sé e gli ha urlato due parole che valgono un’investitura: “Merito tuo”. La Vittoria che Scaccia la Crisi. Dopo la doppia sconfitta con City e Milan, serviva una risposta. Ed è arrivata. Il Napoli batte 2-1 i campioni di Portogallo, conquista i primi tre punti nel suo cammino europeo e ritrova il sorriso. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

napoli sporting conte incorona milinkovic savic merito tuo il labiale che vale pi249 di un gol

© Napolissimo.it - Napoli-Sporting, Conte incorona Milinkovic-Savic: “Merito tuo”, il labiale che vale più di un gol

In questa notizia si parla di: napoli - sporting

Dove vedere in tv Napoli-Sporting Lisbona, Champions League calcio: orario, programma, streaming

Napoli-Sporting Lisbona (Champions League, 01-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Pronostico Napoli-Sporting CP: i numeri confortano Conte

napoli sporting conte incoronaNapoli-Sporting 2-1, parla Conte: «Vinto contro una squadra di spessore» - Il 19 azzurro regala la vittoria ad Antonio Conte con una doppietta, con un gol al 36esimo e uno al 79esimo, che arriva dopo il pareggio ... Segnala ilmattino.it

napoli sporting conte incoronaNapoli, De Bruyne spegne il caso: "Sono un vincente, mai avuto problemi con Conte" - Il fuoriclasse belga esalta Hojlund: "Simile ad Haaland, puo diventare devastante. sportmediaset.mediaset.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Napoli Sporting Conte Incorona