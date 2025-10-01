Napoli-Sporting Conte incorona Milinkovic-Savic | Merito tuo il labiale che vale più di un gol
Una doppietta di Hojlund, due assist magici di De Bruyne. Ma l’eroe della notte del Maradona, per Antonio Conte, ha un altro nome. Al triplice fischio di Napoli-Sporting, mentre lo stadio esplodeva per una vittoria fondamentale, il tecnico non è andato ad abbracciare i suoi attaccanti. È corso dritto verso Vanja Milinkovic-Savic, lo ha stretto a sé e gli ha urlato due parole che valgono un’investitura: “Merito tuo”. La Vittoria che Scaccia la Crisi. Dopo la doppia sconfitta con City e Milan, serviva una risposta. Ed è arrivata. Il Napoli batte 2-1 i campioni di Portogallo, conquista i primi tre punti nel suo cammino europeo e ritrova il sorriso. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
In questa notizia si parla di: napoli - sporting
Dove vedere in tv Napoli-Sporting Lisbona, Champions League calcio: orario, programma, streaming
Napoli-Sporting Lisbona (Champions League, 01-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Napoli-Sporting CP: i numeri confortano Conte
HOJLUND-DE BRUYNE SHOW: IL NAPOLI BATTE LO SPORTING 2-1 Il Napoli trionfa al Maradona superando lo Sporting Lisbona per 2-1. - X Vai su X
Champions League: dopo i primi 45' Napoli-Sporting Lisbona 1 a 0 e Villarreal-Juventus 1-0 Trasferta difficile per i bianconeri Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-champions-league-girone-unico-seco - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Sporting 2-1, parla Conte: «Vinto contro una squadra di spessore» - Il 19 azzurro regala la vittoria ad Antonio Conte con una doppietta, con un gol al 36esimo e uno al 79esimo, che arriva dopo il pareggio ... Segnala ilmattino.it
Napoli, De Bruyne spegne il caso: "Sono un vincente, mai avuto problemi con Conte" - Il fuoriclasse belga esalta Hojlund: "Simile ad Haaland, puo diventare devastante. sportmediaset.mediaset.it scrive