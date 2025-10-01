Una doppietta di Hojlund, due assist magici di De Bruyne. Ma l’eroe della notte del Maradona, per Antonio Conte, ha un altro nome. Al triplice fischio di Napoli-Sporting, mentre lo stadio esplodeva per una vittoria fondamentale, il tecnico non è andato ad abbracciare i suoi attaccanti. È corso dritto verso Vanja Milinkovic-Savic, lo ha stretto a sé e gli ha urlato due parole che valgono un’investitura: “Merito tuo”. La Vittoria che Scaccia la Crisi. Dopo la doppia sconfitta con City e Milan, serviva una risposta. Ed è arrivata. Il Napoli batte 2-1 i campioni di Portogallo, conquista i primi tre punti nel suo cammino europeo e ritrova il sorriso. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli-Sporting, Conte incorona Milinkovic-Savic: “Merito tuo”, il labiale che vale più di un gol