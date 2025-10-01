Napoli-Sporting Conte | Bellissima vittoria! De Bruyne? Non c’era niente da farsi perdonare

Al termine della gara di Champions League vinta dal Napoli contro lo Sporting Lisbona per 2-1, il tecnico della squadra azzurra Antonio Conte è intervenuto nella sala conferenze dello stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande dei giornalisti. Queste le sue dichiarazioni: Conte su De Bruyne. “De Bruyne? Non c’era niente da farsi perdonare. Quello che mi è piaciuta è la prestazione da squadra. Da squadra che nonostante la difficoltà dell’emergenza ha fatto bene. Poi qui tutto passa in secondo piano, ma la linea difensiva dell’anno scorso, portiere compreso, oggi mancava tutta. Questo deve dare ancora più forza alla squadra. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Napoli-Sporting, Conte: ”Bellissima vittoria! De Bruyne? Non c’era niente da farsi perdonare”

In questa notizia si parla di: napoli - sporting

Dove vedere in tv Napoli-Sporting Lisbona, Champions League calcio: orario, programma, streaming

Napoli-Sporting Lisbona (Champions League, 01-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Pronostico Napoli-Sporting CP: i numeri confortano Conte

HOJLUND-DE BRUYNE SHOW: IL NAPOLI BATTE LO SPORTING 2-1 Il Napoli trionfa al Maradona superando lo Sporting Lisbona per 2-1. - X Vai su X

Champions League: dopo i primi 45' Napoli-Sporting Lisbona 1 a 0 e Villarreal-Juventus 1-0 Trasferta difficile per i bianconeri Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-champions-league-girone-unico-seco - facebook.com Vai su Facebook

Napoli-Sporting, De Bruyne: «Mai avuto problemi con Conte, sono un vincente» - Sporting: «Si una serata bellissima per la squadra, abbiamo fatto una bella partita. Da msn.com

Napoli-Sporting Lisboa, De Bruyne: “Nessun problema con Conte, stiamo migliorando” - Al termine del match tra Napoli e Sporting Lisbona, Kevin De Bruyne ha commentato l’esito del match ai microfoni di Sky Sport. Secondo gonfialarete.com