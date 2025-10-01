Napoli-Sporting Conte alla vigilia | Spero nel recupero di Spinazzola e Olivera Elmas può fare il terzino

Tempo di lettura: 4 minuti “ Ieri Spinazzola e Olivera   hanno fatto differenziato, cercheremo di recuperarli in tutti i modi perché siamo in una emergenza importante visto che Mazzocchi e Marianucci sono fuori dalla lista Champions e restano solo Beukema e Juan Jesus centrali. Lo ha detto il tecnico del Napoli, Antonio Conte, alla viglia del match di Champions contro lo Sporting Lisbona che gli azzurri affrontano senza gli infortunati Rrahmani e Buongiorno e lo squalificato Di Lorenzo. “Abbiamo reintegrato Gutierrez che ci dà una chance a sinistra ma con Di Lorenzo squalificato se mancano loro due possiamo arrivare anche a Elmas terzino”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

