Tempo di lettura: 4 minuti “ Ieri Spinazzola e Olivera hanno fatto differenziato, cercheremo di recuperarli in tutti i modi perché siamo in una emergenza importante visto che Mazzocchi e Marianucci sono fuori dalla lista Champions e restano solo Beukema e Juan Jesus centrali. Lo ha detto il tecnico del Napoli, Antonio Conte, alla viglia del match di Champions contro lo Sporting Lisbona che gli azzurri affrontano senza gli infortunati Rrahmani e Buongiorno e lo squalificato Di Lorenzo. “Abbiamo reintegrato Gutierrez che ci dà una chance a sinistra ma con Di Lorenzo squalificato se mancano loro due possiamo arrivare anche a Elmas terzino”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli-Sporting, Conte alla vigilia: “Spero nel recupero di Spinazzola e Olivera, Elmas può fare il terzino”