Napoli-Sporting Conte alla vigilia | Spero nel recupero di Spinazzola e Olivera Elmas può fare il terzino
Tempo di lettura: 4 minuti “ Ieri Spinazzola e Olivera hanno fatto differenziato, cercheremo di recuperarli in tutti i modi perché siamo in una emergenza importante visto che Mazzocchi e Marianucci sono fuori dalla lista Champions e restano solo Beukema e Juan Jesus centrali. Lo ha detto il tecnico del Napoli, Antonio Conte, alla viglia del match di Champions contro lo Sporting Lisbona che gli azzurri affrontano senza gli infortunati Rrahmani e Buongiorno e lo squalificato Di Lorenzo. “Abbiamo reintegrato Gutierrez che ci dà una chance a sinistra ma con Di Lorenzo squalificato se mancano loro due possiamo arrivare anche a Elmas terzino”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: napoli - sporting
Dove vedere in tv Napoli-Sporting Lisbona, Champions League calcio: orario, programma, streaming
Sorteggio Champions LIVE – Le avversarie del Napoli: ci sono Chelsea, City, Benfica, Eintracht, Sporting e Psv
Napoli, biglietti in vendita per Pisa, Sporting e Genoa
Napoli-Sporting, odissea dei portoghesi a Lisbona: aereo guasto. La ricostruzione. VIDEO #SkySport #SkyUCL - X Vai su X
L'Eav ha comunicato che in occasione della partita di Champions League tra Napoli e Sporting Lisbona, in programma mercoledì 1 ottobre, saranno disposti dei prolungamenti degli orari di servizi ferroviari sulla tratta Montesanto-Bagnoli e dei treni straordinar - facebook.com Vai su Facebook
Conte: "Sporting forte. De Bruyne? Ho chiarito con lui. Siamo in emergenza. Spinazzola? C'è ipotesi Elmas terzino" - Conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia della gara di Champions League, Napoli- Scrive areanapoli.it
DIRETTA | Napoli-Sporting, la conferenza di Conte: seguila live - Il Napoli vuole cambiare marcia dopo le sconfitte contro Manchester City e Milan: le parole di Antonio Conte in conferenza stampa ... Si legge su calciomercato.it