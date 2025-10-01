Napoli – Sporting biglietti ancora disponibili? La situazione

Non mancano i tifosi che, in extremis, cercano un biglietto per la sfida di questa sera, tra il Napoli e lo Sporting Lisbona: le ultime. Il fischio d’inizio della sfida tra il Napoli e lo Sporting Lisbona è sempre più vicino. Cresce l’attesa tra i sostenitori di fede azzurra, che vedranno tra poche ore ritornare i propri beniamini, nella UEFA Champions League, allo stadio Diego Armando Maradona. Dopo la sconfitta all’esordio in casa del Manchester City, gli uomini di Antonio Conte cercheranno di accaparrarsi i primi punti di questo cammino europeo. Un segnale, quello che arriverebbe in caso di vittoria, sarebbe importante anche in seguito alla prima sconfitta in Serie A contro il Milan, a San Siro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

