Napoli-Sporting 2-1 De Bruyne | Vittoria meritata contro un’ottima squadra

Forzazzurri.net | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole del belga alla fine del match di Champions contro lo Sporting. Kevin de Bruyne ha rilasciato alcune dichiarazioni a SkySport al termine del . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Napoli-Sporting 2-1, De Bruyne: "Vittoria meritata contro un'ottima squadra"

napoli sporting 2 1Il Napoli soffre ma piega per 2-1 lo Sporting Lisbona grazie alla doppietta di Hojlund - L'undici di Conte porta a casa la prima vittoria nel girone di Champions battendo i lusitani grazie alla doppietta di Hojlund su assist di De Bruyne nonostante il rigore del momentaneo 1- Da msn.com

napoli sporting 2 1Napoli-Sporting 2-1, parla Conte: «Vinto contro una squadra di spessore» - Il 19 azzurro regala la vittoria ad Antonio Conte con una doppietta, con un gol al 36esimo e uno al 79esimo, che arriva dopo il pareggio ... msn.com scrive

