Napoli-Sporting 2-1 | De Bruyne ricama Hojlund segna e Milinkovic-Savic para

Sport.quotidiano.net | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli, 1 ottobre 2025 - Dopo la falsa partenza contro il Manchester City, un tonfo ampiamente prevedibile e, passando dalla Champions League al campionato, quello in casa del Milan, il Napoli prova a ripartire dallo Sporting anche grazie al sostegno amico del Maradona. La ricetta funziona e lo fa grazie all'asse De Bruyne-Hojlund: il primo ricama per il secondo, prima con un tocco in profondità e poi con un cross, diventato rete anche grazie a un'uscita un po' così di Rui Silva. Per un portiere che sbaglia ce n'è un altro a dir poco miracoloso proprio nella coda del recupero, quando Milinkovic-Savic vola e smanaccia con un miracolo l'incornata di Hjulmand, quasi omonimo del marcatore azzurro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

napoli sporting 2 1 de bruyne ricama hojlund segna e milinkovic savic para

© Sport.quotidiano.net - Napoli-Sporting 2-1: De Bruyne ricama, Hojlund segna e Milinkovic-Savic para

In questa notizia si parla di: napoli - sporting

Dove vedere in tv Napoli-Sporting Lisbona, Champions League calcio: orario, programma, streaming

Napoli-Sporting Lisbona (Champions League, 01-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Pronostico Napoli-Sporting CP: i numeri confortano Conte

napoli sporting 2 1Champions League, Napoli-Sporting Lisbona 2-1 - 1 lo Sporting Lisbona grazie alla doppietta di Hojlund su doppio assist di De Bruyne. Segnala adnkronos.com

napoli sporting 2 1Champions League, Napoli-Sporting 2-1: la doppietta di Hojlund fa sorridere Conte - 1 lo Sporting conquistando i primi tre punti in Europa in questa stagione ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Sporting 2 1