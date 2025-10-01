Napoli-Sporting 2-1 | De Bruyne ricama Hojlund segna e Milinkovic-Savic para

Napoli, 1 ottobre 2025 - Dopo la falsa partenza contro il Manchester City, un tonfo ampiamente prevedibile e, passando dalla Champions League al campionato, quello in casa del Milan, il Napoli prova a ripartire dallo Sporting anche grazie al sostegno amico del Maradona. La ricetta funziona e lo fa grazie all'asse De Bruyne-Hojlund: il primo ricama per il secondo, prima con un tocco in profondità e poi con un cross, diventato rete anche grazie a un'uscita un po' così di Rui Silva. Per un portiere che sbaglia ce n'è un altro a dir poco miracoloso proprio nella coda del recupero, quando Milinkovic-Savic vola e smanaccia con un miracolo l'incornata di Hjulmand, quasi omonimo del marcatore azzurro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

