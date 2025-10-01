Napoli-Sporting 2-1 | De Bruyne inventa Hojlund la butta dentro Nasce l’asse dei sogni

Napolissimo.it | 1 ott 2025

La classe del professore e la fame del bomber. Il Napoli trova la sua prima, pesantissima, vittoria in Champions League affidandosi al suo asse più scintillante: Kevin De Bruyne inventa, Rasmus Hojlund la mette dentro. Due volte. Lo Sporting Lisbona si arrende 2-1 sotto i colpi di una coppia che ha illuminato la notte del Maradona. L’Asse Belga-Danese che Spacca la Partita. Per quasi un tempo, lo Sporting imbriglia la squadra di Conte con una ragnatela tattica che soffoca le fonti di gioco. Poi, al primo errore, si accende la luce. Anguissa recupera palla, la dà a De Bruyne che cambia passo, salta due uomini e ricama un assist perfetto in profondità per Hojlund. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

