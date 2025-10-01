Napoli sollievo per Conte | recuperano Spinazzola e Olivera
"> Un sospiro di sollievo nel pieno dell’emergenza. Alla vigilia della seconda giornata di Champions League contro lo Sporting Lisbona, il Corriere dello Sport riporta due buone notizie per il Napoli di Antonio Conte: hanno recuperato Leonardo Spinazzola e Mathías Olivera, entrambi out a San Siro con il Milan per problemi muscolari. L’emergenza Le assenze restano comunque numerose: come ricorda il Corriere dello Sport, non saranno disponibili Contini, Buongiorno, Rrahmani e Lukaku per infortunio; lo squalificato Di Lorenzo; oltre a Mazzocchi e Marianucci, fuori dalla lista UEFA. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
