napoli sequestrata a pomigliano la boutique del falso da un milione di euro

La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato oltre 23mila prodotti contraffatti a Pomigliano d'Arco. L'operazione è scaturita dal controllo di due coniugi, trovati in possesso di articoli falsi nella loro auto. Le indagini hanno portato a scoprire un vero e proprio "emporio del falso", un deposito non aperto al pubblico utilizzato per la vendita online. All'interno, i finanzieri hanno trovato e sequestrato orologi, profumi e capi di abbigliamento di note griffe, per un valore commerciale stimato in circa un milione di euro. I due responsabili sono stati denunciati per contraffazione e ricettazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

