Napoli sequestrata a Pomigliano la boutique del falso da 1 milione di euro
(LaPresse) La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato oltre 23mila prodotti contraffatti a Pomigliano d’Arco. L’operazione è scaturita dal controllo di due coniugi, trovati in possesso di articoli falsi nella loro auto. Le indagini hanno portato a scoprire un vero e proprio “ emporio del falso “, un deposito non aperto al pubblico utilizzato per la vendita online. All’interno, i finanzieri hanno trovato e sequestrato orologi, profumi e capi di abbigliamento di note griffe, per un valore commerciale stimato in circa 1 milione di euro. I due responsabili sono stati denunciati per contraffazione e ricettazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it
