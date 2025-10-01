Napoli senza Rrahmani e Buongiorno | confermata la coppia JJ-Beukema

Forzazzurri.net | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come riportato dall’edizione odierna di Repubblica, il Napoli dovrà ancora fare a meno di Amir Rrahmani . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

napoli senza rrahmani e buongiorno confermata la coppia jj beukema

© Forzazzurri.net - Napoli senza Rrahmani e Buongiorno: confermata la coppia JJ-Beukema

In questa notizia si parla di: napoli - rrahmani

Napoli sconfitto in amichevole dal Brest: rimandati Rrahmani e Lang, bene De Bruyne e Politano

“È il Napoli più forte?”: la risposta di Rrahmani è imperdibile, poi il commento su De Bruyne e Beukema

Napoli, Rrahmani: “Sono felice qui, sul mio idolo..”

napoli senza rrahmani buongiornoNapoli senza Rrahmani e Buongiorno: confermata la coppia JJ-Beukema - Beukema Come riportato dall’edizione odierna di Repubblica, il Napoli dovrà ancora fare a meno ... Lo riporta forzazzurri.net

napoli senza rrahmani buongiornoDifesa in crisi, Cronache di Napoli: "A San Siro senza Buongiorno e Rrahmani" - La prima pagina odierna di Cronache di Napoli è un concentrato di argomenti, tra cui quello calcistico. Segnala tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Senza Rrahmani Buongiorno