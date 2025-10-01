Napoli scontro tra tifosi del Napoli e dello Sporting in centro | volano sedie e pietre
Scontri tra tifosi del Napoli e dello Sporting Lisbona in vista della partita di Champion’s di questa sera allo stadio Maradona. Le due tifoserie sono venute in contatto tra piazza Municipio e via Depretis. Sono stati lanciati oggetti, tra cui sedie e pietre, e la tensione è rapidamente salita. I supporters delle due squadre si . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
