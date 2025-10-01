Napoli scontro tra tifosi del Napoli e dello Sporting in centro | volano sedie e pietre

Scontri tra tifosi del Napoli e dello Sporting Lisbona in vista della partita di Champion’s di questa sera allo stadio Maradona. Le due tifoserie sono venute in contatto tra piazza Municipio e via Depretis. Sono stati lanciati oggetti, tra cui sedie e pietre, e la tensione è rapidamente salita. I supporters delle due squadre si . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

napoli scontro tifosi napoliNapoli-Sporting, tensione tra i tifosi: scontri nei pressi di piazza Municipio - Alle 21 l'esordio in casa del Napoli di Antonio Conte in Champions League, contro lo Sporting CP. Secondo ilmattino.it

Napoli-Sporting Lisbona, scontri tra tifosi in centro, esplosi colpi di pistola - Due gruppi di tifosi, del Napoli e dello Sporting Lisbona, sono entrati in contatto in via Melisurgo, nei pressi di piazza Municipio; esplosi alcuni colpi ... Si legge su fanpage.it

