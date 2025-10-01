Napoli scontri in centro con i tifosi dello Sporting Lisbona – Il video
Il pre-partita di Napoli-Sporting Lisbona di Champions League si è rivelato pericolosamente movimentato dal punto di vista dell’ordine pubblico: le due tifoserie – due gruppi composti di alcune decine di persone, almeno una trentina per parte – sono venute a contatto in via Melisurgo, in pieno centro, a pochi metri da piazza Municipio, dal porto e dalle strade più frequentate dai turisti. Tra i gruppi sono volate sedie e altri oggetti. Solo l’intervento della polizia ha evitato che la rissa degenerasse e permesso che gli ultrà delle due squadre si disperdessero nelle strade limitrofe. Ferito un tifoso dello Sporting Lisbona. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: napoli - scontri
Protesta del movimento disoccupati, scontri a Napoli
Protesta disoccupati nel centro di Napoli: scontri con le forze dell'ordine
Napoli, protesta del Movimento di lotta disoccupati: scontri nel centro della città
Scontri tra ultras prima di Napoli-Sporting Lisbona: un ferito e 2 arresti - X Vai su X
Il campionato italiano di calcio entra nel vivo. Nella quinta giornata di Serie A i primi scontri al vertice. Oggi Juventus-Atalanta e domani Milan-Napoli. ... #italoblogger #serieA #calcio #juve #milan #napoli ... Napoli Club Tre Nazioni Napoli Club Zurigo Parteno - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Sporting, scontri fra tifosi in pieno centro: ferito un portoghese, sei napoletani in stato di fermo - Scontri fra tifosi napoletani e portoghesi in pieno centro cittadino prima di Napoli- Lo riporta sport.virgilio.it
Napoli-Sporting Lisbona, scontri tra tifosi in centro, esplosi colpi di pistola - Due gruppi di tifosi, del Napoli e dello Sporting Lisbona, sono entrati in contatto in via Melisurgo, nei pressi di piazza Municipio; esplosi alcuni colpi ... Da fanpage.it