Napoli scontri in centro con i tifosi dello Sporting Lisbona – Il video

Il pre-partita di Napoli-Sporting Lisbona di Champions League si è rivelato pericolosamente movimentato dal punto di vista dell’ordine pubblico: le due tifoserie – due gruppi composti di alcune decine di persone, almeno una trentina per parte – sono venute a contatto in via Melisurgo, in pieno centro, a pochi metri da piazza Municipio, dal porto e dalle strade più frequentate dai turisti. Tra i gruppi sono volate sedie e altri oggetti. Solo l’intervento della polizia ha evitato che la rissa degenerasse e permesso che gli ultrà delle due squadre si disperdessero nelle strade limitrofe. Ferito un tifoso dello Sporting Lisbona. 🔗 Leggi su Open.online