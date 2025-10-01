Napoli pro Pal occupano i binari della stazione Centrale Per domani sciopero Fs

Alcuni manifestanti della rete Pro Pal e studenti del Collettivo autorganizzato universitario hanno occupato i binari della stazione Centrale di Napoli  causando il blocco del traffico ferroviario in arrivo e in partenza. Forti i disagi per tutti i treni, dai Frecciarossa ai regionali. «La circolazione a Napoli Centrale è sospesa», comunica Trenitalia. L’iniziativa è scattata dopo l’annuncio dell’inizio dell’abbordaggio. Gli studenti del Collettivo da ieri sera presidiano in maniera permanente la facoltà di Lettere e Filosofia della Federico II a Porta di Massa. Domani sciopero Fs «da sigla autonoma». 🔗 Leggi su Open.online

