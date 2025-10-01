Napoli ospita Next Gen AI | dall’8 al 13 ottobre il primo summit internazionale sull’Intelligenza Artificiale nella scuola
Dal 8 al 13 ottobre 2025 Napoli sarà il punto di incontro per istituzioni scolastiche, esperti, imprese e formatori provenienti da oltre 40 Paesi. Al via Next Gen AI, primo summit internazionale dedicato all’intelligenza artificiale applicata al mondo della scuola, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito all’interno del percorso del campus itinerante Scuola Futura. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Champions League, il calendario delle italiane: partenza col botto per Atalanta e Napoli, l’Inter sfida l’Ajax e la Juve ospita il Borussia
Agroalimentare, Palazzo Reale di Napoli ospita 'Campania Mater' per futuro del settore
Ore 14 a Crespellano. La Primavera ospita il Napoli. Fari su Bousnina
#UCL #ChampionsLeague Stasera in campo: la Juventus impegnata in Spagna contro il Villareal. Il Napoli ospita lo Sporting Lisbona. Su #Radio1 le radiocronache in diretta dalle 20,55. https://www.raiplaysound.it/radio1 #VillarealJuventus #NapoliSportin - facebook.com Vai su Facebook
