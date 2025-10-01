Napoli lancia una felpa incendiata in casa della compagna | arrestato 41enne

Napoli. Carabinieri intervengono a Santa Lucia dopo una lite violenta: la donna è salva. A Napoli, nel quartiere Santa Lucia, una lite domestica è degenerata in un grave episodio di violenza. Un 41enne di origini ucraine è stato arrestato dai Carabinieri del nucleo radiomobile dopo aver lanciato una felpa incendiata all’interno dell’abitazione della compagna. Tutto è iniziato con le grida di un uomo e di una donna, segnalate al 112. Temendo il peggio, i militari sono intervenuti rapidamente. L’uomo, dopo la discussione, è uscito di casa, ha infranto il vetro di una finestra e ha lanciato all’interno l’indumento in fiamme. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it