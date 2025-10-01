Napoli lancia felpa incendiata in casa della compagna | arrestato 41enne

Il fatto è accaduto a Napoli, dove il 41enne è stato arrestato in seguito a una lite furiosa in un appartamento di Santa Lucia. Spacca una finestra e lancia una felpa incendiata nella casa della compagna: è accaduto a Napoli dove un 41enne di origini ucraine è stato arrestato. Una lite furiosa in un appartamento .

