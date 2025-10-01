Napoli Hojlund | Ho ringraziato De Bruyne per gli assist è una leggenda

Tempo di lettura: < 1 minuto “ L’inizio di questa Champions è stato difficile e abbiamo anche perso contro il Milan, stasera dovevamo dimostrare personalità e carattere “. Lo ha detto l’attaccante del Napoli Rasmus Hoijlund dopo la vittoria sullo Sporting Lisbona con la sua doppietta. “ Oggi è stata una bella vittoria – ha detto il danese a Sky – contro i campioni del Portogallo, una squadra forte. Noi abbiamo saputo essere una grande squadra. Oggi inizia una lunga serie di 8-10 partite non ricordo quante sono ma ci aspettano tanti match da oggi e stasera abbiamo messo in classifica tre punti per continuare così. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

