Napoli Gilmour è costato appena 15 milioni | lavora con Lobotka per un futuro da titolare

Da quando Antonio Conte si è seduto sulla panchina del Napoli, la squadra ha vissuto un cambio di passo anche nella programmazione del mercato. L’allenatore ha avuto un ruolo centrale nelle strategie, indicando con decisione i profili giusti per rendere la rosa ancora più competitiva. La società, guidata dal presidente Aurelio De Laurentiis, ha accolto . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: napoli - gilmour

Napoli a Dimaro: c’è l’annuncio ufficiale su Buongiorno e Gilmour

Napoli, ecco come stanno Buongiorno e Gilmour: l’annuncio di Conte

Napoli, è già emergenza: Olivera si fa male, Gilmour, Buongiorno e McTominay ancora fermi (Repubblica)

Il Napoli batte il Pisa 3-2. Reti azzurre di Gilmour, Spinazzola e Lucca. Un po' di sofferenza sul finale, ma è sempre bello vincere al Maradona. FORZA NAPOLI #NapoliPisa #ForzaNapoli - facebook.com Vai su Facebook

I Top e Flop di #Napoli-Pisa: Spinazzola in forma smagliante, Gilmour non delude. Di Lorenzo, un altro errore - X Vai su X

Napoli, Hojlund arriva e riparte: sfiderà McTominay e Gilmour - Da queste parti si vedrà soltanto dopo gli impegni con la nazionale danese, e così per il momento tutte le rotte aeree portano a Roma. Lo riporta corrieredellosport.it