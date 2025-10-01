Napoli eccellenza italiana nel racconto d’impresa | Murano SpA protagonista
Oggi la città partenopea diventa il palcoscenico di una storia di eccellenza italiana: Murano S.p.A., azienda leader nel settore della frutta secca, è al centro dell’attenzione per la sua capacità di coniugare tradizione e innovazione. A raccontarla è Piero Muscari, che sottolinea l’importanza di valorizzare realtà italiane uniche. «Il nostro lavoro continua: scovare e promuovere storie di imprese che crescono, innovano e scelgono la nostra squadra di professionisti per comunicare al meglio il proprio valore», afferma Muscari. «Le storie non sono semplici parole», aggiunge. «Insegnano, vendono e ci ricordano quanto l’Italia abbia ancora da offrire». 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: napoli - eccellenza
L’agricoltura e la sua eccellenza in Campania: due giorni a Palazzo Reale a Napoli
A Napoli si costruisce l?eccellenza del futuro: «Qui italiani e stranieri»
Chirurgia Estetica del Volto, Napoli accoglie l’eccellenza mondiale del settore il 5 e 6 settembre
Il presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, al Premio all'Eccellenza Cinematografica al Capalbio Film Festival ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport ? De Laurentiis ha parlato delle possibili anti-Napoli in questa stagione, indicando - facebook.com Vai su Facebook
Napoli campione d'Italia, il racconto della notte scudetto: da Serena Rossi a Bennato - I vip festeggiano il quarto scudetto del Napoli, un'annata storica culminata con la conquista del tricolore. Secondo ilmattino.it
Napoli campione d'Italia, il racconto della notte scudetto dei vip: da Gigi D'Alessio a Peppe Iodice - C'è la gioia infinita nel vedere la mia città e la mia gente prese da una felicità così pura e totale. Da ilmattino.it