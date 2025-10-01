Napoli eccellenza italiana nel racconto d’impresa | Murano SpA protagonista

Oggi la città partenopea diventa il palcoscenico di una storia di eccellenza italiana: Murano S.p.A., azienda leader nel settore della frutta secca, è al centro dell’attenzione per la sua capacità di coniugare tradizione e innovazione. A raccontarla è Piero Muscari, che sottolinea l’importanza di valorizzare realtà italiane uniche. «Il nostro lavoro continua: scovare e promuovere storie di imprese che crescono, innovano e scelgono la nostra squadra di professionisti per comunicare al meglio il proprio valore», afferma Muscari. «Le storie non sono semplici parole», aggiunge. «Insegnano, vendono e ci ricordano quanto l’Italia abbia ancora da offrire». 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

