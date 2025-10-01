Napoli dà fuoco a una felpa e la lancia in casa della compagna dopo una lite | 41enne arrestato a Santa Lucia

Al culmine di una lite, l'uomo è uscito di casa e, dopo aver infranto una finestra, ha lanciato all'interno dell'abitazione una felpa a cui aveva dato fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

