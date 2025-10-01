Napoli Conte conferma Gutierrez a sinistra Milinkovic pronto a tornare titolare

Forzazzurri.net | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli, le scelte di Conte Il Napoli si appresta all’esordio casalingo in questa edizione di Champions League, i ragazzi di Conte affronteranno lo Sporting Lisbona . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

napoli conte conferma gutierrez a sinistra milinkovic pronto a tornare titolare

© Forzazzurri.net - Napoli, Conte conferma Gutierrez a sinistra. Milinkovic pronto a tornare titolare

In questa notizia si parla di: napoli - conte

Affare Napoli, è ufficiale: che colpo per Conte

Il Napoli ora vende, sorpresa Conte: addio al big a cifra stracciata

Il file di Napoli a Noa Lang e Conte continua a creare la sua super squadra

napoli conte conferma gutierrezNapoli, Conte conferma Gutierrez a sinistra. Milinkovic pronto a tornare titolare - Napoli, le scelte di Conte Il Napoli si appresta all'esordio casalingo in questa edizione di Champions League, i ragazzi di Conte affronteranno lo ... forzazzurri.net scrive

napoli conte conferma gutierrezConte recupera Spinazzola (giocherà a destra) e conferma Gutierrez a sinistra. Davanti c’è sempre Hojlund - La formazione di Conte in Champions contro lo Sporting (ore 21): Spinazzola in campo, Olivera in panchina. Da ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Conte Conferma Gutierrez