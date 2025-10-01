Nadia Battocletti torna in gara! Instancabile dopo le medaglie mondiali impegno su strada
Nadia Battocletti sarà la prima azzurra a tornare in gara dopo i Mondiali 2025 di atletica, che si sono conclusi lo scorso 21 settembre a Tokyo. La fuoriclasse trentina aveva brillato nella capitale giapponese, conquistando due medaglie (argento sui 10.000 metri e bronzo sulla mezza distanza) e diventando così la prima donna italiana a salire sul podio in due occasioni della stessa rassegna iridata. L’argento olimpico dei 10.000 metri ha deciso di partecipare alla Corsa dei Castelli, che andrà in scena domenica 19 ottobre a Trieste. Si tratta di una corsa su strada, superficie congeniale alle caratteristiche della nostra portacolori, che in questa stagione si è laureata Campionessa d’Europa sui 10 km (detiene quattro corone continentali considerando 5. 🔗 Leggi su Oasport.it
