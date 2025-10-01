NABA al Maker Faire racconta la multidisciplinarietà

Romadailynews.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma – NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, campus di Roma rinnova anche per il 2025 la sua partecipazione al  Maker Faire Rome – The European Edition, il più importante evento europeo dedicato all’innovazione, alla tecnologia e alla creatività. Dopo il successo delle precedenti edizioni, l’Accademia sarà presente con un progetto   multidisciplinare che vedrà protagonisti i vari dipartimenti del campus romano. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di coniugare ricerca, sperimentazione e applicazione pratica, offrendo al pubblico della Maker Faire un’esperienza che unisca design, innovazione, nuove tecnologie, moda, arte e modalità di interazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

naba al maker faire racconta la multidisciplinariet224

© Romadailynews.it - NABA al Maker Faire racconta la multidisciplinarietà

In questa notizia si parla di: naba - maker

Cultura, NABA al Maker Faire 2025 per raccontare la multidisciplinarietà - (askanews) – NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, campus di Roma, rinnova anche per il 2025 la sua partecipazione al Maker Faire Rome – The European Edition, il più importante evento eur ... Segnala askanews.it

Maker Faire 2025 al Gazometro - The European Edition torna, dal 17 al 19 ottobre, negli spazi del Gazometro Ostiense con oltre 380 stand espositivi. Secondo romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Naba Maker Faire Racconta