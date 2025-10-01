NABA al Maker Faire racconta la multidisciplinarietà
Roma – NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, campus di Roma rinnova anche per il 2025 la sua partecipazione al Maker Faire Rome – The European Edition, il più importante evento europeo dedicato all’innovazione, alla tecnologia e alla creatività. Dopo il successo delle precedenti edizioni, l’Accademia sarà presente con un progetto multidisciplinare che vedrà protagonisti i vari dipartimenti del campus romano. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di coniugare ricerca, sperimentazione e applicazione pratica, offrendo al pubblico della Maker Faire un’esperienza che unisca design, innovazione, nuove tecnologie, moda, arte e modalità di interazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: naba - maker
NABA porta a #MakerFaireRome creatività, tecnologia e sostenibilità! Dal 17 al 19 ottobre al Gazometro Ostiense scopri installazioni interattive, prototipi e giovani talenti pronti a raccontare il futuro del #design. ? Leggi il nostro articolo e acquista ora il tuo - X Vai su X
After last year’s winners, it’s time to meet the new Socially Correct 2025 champs—the national comp for campaigns that hit different, where NABA students go all-in to shake things up. Massive shoutout to students Habiba Attallah and Amanda Björkman, who to - facebook.com Vai su Facebook
Cultura, NABA al Maker Faire 2025 per raccontare la multidisciplinarietà - (askanews) – NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, campus di Roma, rinnova anche per il 2025 la sua partecipazione al Maker Faire Rome – The European Edition, il più importante evento eur ... Segnala askanews.it
Maker Faire 2025 al Gazometro - The European Edition torna, dal 17 al 19 ottobre, negli spazi del Gazometro Ostiense con oltre 380 stand espositivi. Secondo romatoday.it