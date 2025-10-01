NABA al Maker Faire racconta la multidisciplinarietà

Roma – NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, campus di Roma rinnova anche per il 2025 la sua partecipazione al Maker Faire Rome – The European Edition, il più importante evento europeo dedicato all’innovazione, alla tecnologia e alla creatività. Dopo il successo delle precedenti edizioni, l’Accademia sarà presente con un progetto multidisciplinare che vedrà protagonisti i vari dipartimenti del campus romano. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di coniugare ricerca, sperimentazione e applicazione pratica, offrendo al pubblico della Maker Faire un’esperienza che unisca design, innovazione, nuove tecnologie, moda, arte e modalità di interazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

