Mystery show tour al Parco Frassanelle

Padovaoggi.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo format per le nostre visite guidate! Per unire la scoperta di location bellissime dei Colli Euganei, con la nostra voglia di divertirsi e ridere insieme! Trasformati in un astuto detective, scopri un mistero che coinvolge la location in visita e vinci un prodotto locale! Lo faremo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mystery - show

Mystery show tour a Villa Beatrice d’Este a Baone

Mystery box: 8 show che non hanno convinto

Mystery Show Tour al Parco Frassanelle di Rovolon - Per unire la scoperta di location bellissime dei Colli Euganei, con la nostra voglia di divertirsi e ridere insieme! Scrive padovaoggi.it

Mystery show tour al Parco Frassanelle - Per unire la scoperta di location bellissime dei Colli Euganei, con la nostra voglia di divertirsi e ridere insieme! Segnala padovaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Mystery Show Tour Parco