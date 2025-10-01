Mutui ventennali a Padova | la rata media sotto la soglia psicologica dei 800 €

Nonostante la Banca Centrale Europea abbia interrotto il ciclo di riduzione del costo del denaro con due pause consecutive a luglio e settembre, il mercato dei mutui in Veneto mostra segnali positivi per i consumatori. A Padova, come nel resto della regione, il tasso fisso resta il più richiesto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

