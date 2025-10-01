Mutui sorpasso del tasso variabile | rate più leggere di 40 euro
La Banca Centrale Europea ha messo in pausa la manovra sui tassi, ma nel mercato italiano dei mutui il vento non smette di soffiare. E per una volta, spinge a favore dei consumatori. Dopo l’estate, infatti, il divario tra fisso e variabile si è fatto più marcato, ribaltando le scelte di molti italiani. Il sorpasso è nei numeri: il TAN medio per un mutuo a tasso variabile è sceso a 2,67%, staccando di oltre mezzo punto percentuale il fisso, fermo a 3,24%. Una situazione che rende il variabile molto più interessante, secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio MutuiOnline; negli ultimi mesi era il fisso a essere più vantaggioso, ma i continui tagli ai tassi hanno portato il variabile a prezzi sempre più bassi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
