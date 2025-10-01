Mussa | Chi vedo in coppia con Pulisic? L’impressione che abbia più senso …

Pianetamilan.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allenatore Giovanni Mussa è intervenuto nel pomeriggio di Tmw Radio parlando del Milan: chi in attacco con Pulisic? Ecco il suo pensiero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

mussa chi vedo in coppia con pulisic l8217impressione che abbia pi249 senso 8230

© Pianetamilan.it - Mussa: “Chi vedo in coppia con Pulisic? L’impressione che abbia più senso …”

In questa notizia si parla di: mussa - vedo

Cerca Video su questo argomento: Mussa Vedo Coppia Pulisic