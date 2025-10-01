Musk sfida Wikipedia con Grokipedia | sogno stellare o catastrofe cosmica?
Elon Musk ha annunciato la creazione di Grokipedia, un’enciclopedia online destinata a competere con Wikipedia. L’annuncio è arrivato attraverso un tweet pubblicato il 30 settembre 2025, in cui il CEO di Tesla e fondatore di xAI ha dichiarato: “ Stiamo costruendo Grokipedia. Sarà un miglioramento massiccio rispetto a Wikipedia. Francamente, è un passo necessario verso l’obiettivo di xAI di comprendere l’Universo “. We are building Grokipedia @xAI. Will be a massive improvement over Wikipedia. Frankly, it is a necessary step towards the xAI goal of understanding the Universe. https:t.coxvSeWkpALy — Elon Musk (@elonmusk) September 30, 2025 Il miliardario, che ha speso oltre 270 milioni di dollari per sostenere l’elezione del presidente Donald Trump, ha da tempo manifestato il suo disprezzo verso Wikipedia, accusando ripetutamente la celebre enciclopedia collaborativa di essere troppo “ woke “. 🔗 Leggi su Cultweb.it
