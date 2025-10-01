È tutto pronto a Faenza per la nuova edizione del Meeting delle Etichette Indipendenti. Tre giorni di concerti, forum, convegni, fiere e mostre nelle principali piazze, teatri, palazzi e palchi del centro storico di Faenza per festeggiare i 30 anni del Mei. La rassegna di musica indipendente italiana si aprirà giovedì con un’anteprima Mei in Piazza della Libertà presso il Corona, con la band Fratelli & Margherita, in tour sold out con Cisco, che si esibirà omaggiando il folk rock italiano e internazionale. Venerdì alle 16 ci sarà l’inaugurazione della mostra "Trent’annoi di Mei in foto", presso la Galleria della Molinella di Faenza, insieme al catalogo WikiMEI che raccoglie trent’anni di cataloghi del Meeting delle Etichette Indipendenti, un documento storico che ricorda la storia delle produzioni indipendenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Musica indipendente, tutto pronto per il Mei