Musica e spettacoli | festa Revival in Strada Maggiore negozi aperti fino a mezzanotte

Bologna, 1 ottobre 2025 - Mercatini vintage, musica, spettacoli e negozi aperti fino alle 24. Strada Maggiore si accende con la festa Revival che andrà in scena venerdì 3 ottobre dalle 18 alle 24. L’evento, organizzato da Associazione culturale Talenti, con il patrocinio di Confcommercio Ascom Bologna e il Quartiere Santo Stefano, trasformerà una delle strade più importanti della città in un grande salotto a cielo aperto, dove poter passare una serata all’insegna del divertimento, ma anche dello shopping, grazie ai negozi aperti e al mercatino vintage sotto il Portico dei Servi. Da via Guerrazzi fino a Piazza di Porta Maggiore, l’intera via diventerà un percorso continuo di musica e spettacolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Musica e spettacoli: festa Revival in Strada Maggiore, negozi aperti fino a mezzanotte

In questa notizia si parla di: musica - spettacoli

