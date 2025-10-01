Musica e solidarietà a sostegno dei malati di Parkinson e dei caregiver

Ferraratoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

S'intitola 'Note per la ricerca: la musica incontra il volontariato' l'appuntamento di solidarietà al Teatro Comunale di Ferrara, martedì 7 ottobre alle 20.30. In scena, il concerto lirico promosso dall'Associazione parkinsoniani & caregiver, con il patrocinio e il contributo di mille euro. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: musica - solidariet

