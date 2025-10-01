Musica dal palco di Amici ai sold out nei club | LUK3 presenta L’Ultimo Ballo
Disponibile da oggi “L’ULTIMO BALLO” (DMBTRIGGGER, distribuzione ADAWARNER), il nuovo singolo di LUK3, il giovanissimo cantautore campano che si è fatto amare dal pubblico di Amici 24. Scritta da Luca Pasquariello (Luk3) con Tommaso Santoni (Rondine) e Gianmarco Grande (GRND) e prodotta da quest’ultimo, “L’ULTIMO BALLO” parla della fine di una storia d’amore che porta dietro i suoi strascichi. Con atmosfere sospese e un sound coinvolgente e suggestivo, il brano porta un significato molto profondo per l’artista, esplorando il tema di un amore che continua a vivere sotto forma di desiderio, ricordo e presenza invisibile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: musica - palco
Musica per solidarietà. Artisti sul palco alla Selva. Un aiuto ai ’day hospital’
Max Pezzali, ecco il palco del concerto a Imola. C’è già musica in Autodromo
Max Pezzali, prime prove sul palco a Imola. C’è già musica in Autodromo
Sul palco dell’Ariston hanno portato soltanto la musica, quella di “Imagine”, un inno alla pace per tutti i popoli. Ma in sala stampa a Sanremo Noa e Mira Awad si sono lasciate andare ad una forte critica a Donald Trump e alla sua proposta di spostare 2 milioni - facebook.com Vai su Facebook
Si chiude con tre concerti la stagione Amici della Musica - L'Associazione Amici della Musica di Cagliari chiude la stagione concertistica con tre appuntamenti. Riporta ansa.it
Il Quartetto Siegfried sul palco per gli "Amici della musica" - 30) sul palco del Teatro Sperimentale salirà il Quartetto Siegfried: Filippo Ghidoni e Andrea Colardo, violini, Vincenzo Starace, ... Come scrive ilrestodelcarlino.it