Musica dal palco di Amici ai sold out nei club | LUK3 presenta L’Ultimo Ballo

Disponibile da oggi “L’ULTIMO BALLO” (DMBTRIGGGER, distribuzione ADAWARNER), il nuovo singolo di LUK3, il giovanissimo cantautore campano che si è fatto amare dal pubblico di Amici 24. Scritta da Luca Pasquariello (Luk3) con Tommaso Santoni (Rondine) e Gianmarco Grande (GRND) e prodotta da quest’ultimo, “L’ULTIMO BALLO” parla della fine di una storia d’amore che porta dietro i suoi strascichi. Con atmosfere sospese e un sound coinvolgente e suggestivo, il brano porta un significato molto profondo per l’artista, esplorando il tema di un amore che continua a vivere sotto forma di desiderio, ricordo e presenza invisibile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it