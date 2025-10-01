Musica | al via ad Arezzo il ' Youth Music Festival' concerto di apertura il 4 ottobre

Arezzo, 1 ottobre 2025 – Il violista Georgy Kovalev, il violinista Giovanni Andrea Zanon, il violoncellista Alexey Stadler, il pianista coreano Yekwon Sunwoo, il contrabbassista Fabrizio Buzzi e le stelle della danza Virna Toppi, Gioacchino Starace e Agnese di Clemente, primi ballerini del corpo di ballo del Teatro alla Scala: saranno loro i protagonisti di ''Dialoghi in movimento'', il concerto di apertura in programma per sabato 4 ottobre ore 19 al Teatro Petrarca di Arezzo della VI edizione di ' 'Youth Music Festival'', l a rassegna che v ede sul palco aretino le giovani promesse under 35 della musica classica internazionale, diretta dal violinista pluripremiato Giovanni Andrea Zanon, classe 1998. 🔗 Leggi su Lanazione.it

