Musica | al via ad Arezzo il ' Youth Music Festival' concerto di apertura il 4 ottobre
Arezzo, 1 ottobre 2025 – Il violista Georgy Kovalev, il violinista Giovanni Andrea Zanon, il violoncellista Alexey Stadler, il pianista coreano Yekwon Sunwoo, il contrabbassista Fabrizio Buzzi e le stelle della danza Virna Toppi, Gioacchino Starace e Agnese di Clemente, primi ballerini del corpo di ballo del Teatro alla Scala: saranno loro i protagonisti di ''Dialoghi in movimento'', il concerto di apertura in programma per sabato 4 ottobre ore 19 al Teatro Petrarca di Arezzo della VI edizione di ' 'Youth Music Festival'', l a rassegna che v ede sul palco aretino le giovani promesse under 35 della musica classica internazionale, diretta dal violinista pluripremiato Giovanni Andrea Zanon, classe 1998. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Musica, danza, arte e poi si parte con “Arezzo Moonlight Festival”: gli eventi
Arezzo Celtic Festival: tre giorni tra rievocazioni, musica e magia al parco Pertini
Rievocazioni, spettacoli e musica per l’Arezzo Celtic Festival 2025
Giovanni Andrea Zanon torna a dirigere lo «Youth Music Festival», al via la VI edizione - Dal 4 al 25 ottobre che porteranno sul palco del Teatro Petrarca di Arezzo grandi interpreti under 35 accanto ad ensemble e orchestra giovanili del territorio ... Riporta msn.com