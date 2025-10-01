Muratori esperti Tre escavatoristi

Le offerte di lavoro dai Centri per l’impiego di Massa Carrara. Per info e candidature, https:lavoro.regione.toscana.itToscanaLavoro MURATORI Si ricercano muratori esperti. Contratto full time a tempo determinato, con possibilità di stabilizzazione. Sede di lavoro Carrara. Offerta MS-266050 MANUTENTORI Azienda specializzata nella prevenzionegestione dei rischi correlati al funzionamento degli impianti aerauliciidrici ricerca un riparatori e manutentori di apparecchi e impianti termoidraulici industriali che si occuperanno di bonifiche e pulizie su condotte di estrazioni cucine e sistemi di condizionamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it