Muore poche ore dopo l' ingresso in carcere 3 medici indagati per omicidio colposo

Casertanews.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre medici, due in servizio al carcere di Santa Maria Capua Vetere e uno del 118, sono iscritti nel registro degli indagati per la morte di Sylla Mamadou Khadialy, morto poche ore dopo il suo arrivo al penitenziario “Francesco Uccella” dopo l'arresto per l'aggressione a cittadini e poliziotti. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: muore - poche

Fabio Rosa muore nell'incidente con Danilo Boz poche ore prima di compiere gli anni. L'amico: «Mi sono passati accanto, felici. Poi l'auto si è disintegrata»

“Una famiglia distrutta”. Fabio muore a 36 anni, poche ore dopo la triste notizia sul padre Aurelio

Sestola (Modena), si tuffa dalle cascate e muore | Il padre si toglie la vita poche ore dopo

muore poche ore dopoPrecipita dal balcone mentre pulisce i vetri delle finestre, ricoverata a Catania: 57enne muore poche ore dopo - Una donna di 57 anni è precipitata dal balcone al secondo piano di una palazzina nel Catanese, mentre puliva le finestre della sua abitazione ... Riporta fanpage.it

muore poche ore dopoNeonato muore dopo trasferimento d’urgenza da Vibo a Cosenza: inutili i soccorsi - Una tragedia si è consumata nell'arco di poche ore, questo pomeriggio, tra Vibo Valentia e Cosenza. Come scrive cn24tv.it

Cerca Video su questo argomento: Muore Poche Ore Dopo