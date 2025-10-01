Muore poche ore dopo l' ingresso in carcere 3 medici indagati per omicidio colposo

Tre medici, due in servizio al carcere di Santa Maria Capua Vetere e uno del 118, sono iscritti nel registro degli indagati per la morte di Sylla Mamadou Khadialy, morto poche ore dopo il suo arrivo al penitenziario “Francesco Uccella” dopo l'arresto per l'aggressione a cittadini e poliziotti. 🔗 Leggi su Casertanews.it