Muore poche ore dopo l' ingresso in carcere 3 medici indagati per omicidio colposo
Tre medici, due in servizio al carcere di Santa Maria Capua Vetere e uno del 118, sono iscritti nel registro degli indagati per la morte di Sylla Mamadou Khadialy, morto poche ore dopo il suo arrivo al penitenziario “Francesco Uccella” dopo l'arresto per l'aggressione a cittadini e poliziotti. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Fabio Rosa muore nell'incidente con Danilo Boz poche ore prima di compiere gli anni. L'amico: «Mi sono passati accanto, felici. Poi l'auto si è disintegrata»
“Una famiglia distrutta”. Fabio muore a 36 anni, poche ore dopo la triste notizia sul padre Aurelio
Sestola (Modena), si tuffa dalle cascate e muore | Il padre si toglie la vita poche ore dopo
Muore poche ore dopo la colonscopia, Codici chiede alla Procura di fare luce. 77enne di Barano d’Ischia colpito da un malore fatale al rientro a casa Esposto in Procura delle associazioni Codici, Codici Campania e Codici Salute per fare chiarezza su quanto - facebook.com Vai su Facebook
Precipita dal balcone mentre pulisce i vetri delle finestre, ricoverata a Catania: 57enne muore poche ore dopo - Una donna di 57 anni è precipitata dal balcone al secondo piano di una palazzina nel Catanese, mentre puliva le finestre della sua abitazione ... Riporta fanpage.it
Neonato muore dopo trasferimento d’urgenza da Vibo a Cosenza: inutili i soccorsi - Una tragedia si è consumata nell'arco di poche ore, questo pomeriggio, tra Vibo Valentia e Cosenza. Come scrive cn24tv.it