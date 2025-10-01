Muore nella vasca da bagno per un errore che fanno in molti Trovata così dal marito aveva 46 anni

Una tragedia domestica, silenziosa e fulminea, ha scosso una comunità irlandese e oggi, a distanza di mesi, i dettagli emergono con tutta la loro drammatica chiarezza. In una tranquilla abitazione una donna, 46 anni madre di tre figli, è morta folgorata mentre teneva in mano il suo telefono in carica immersa nella vasca da bagno. Una routine serale trasformata in incubo in pochi istanti, davanti agli occhi increduli del marito, che ha tentato invano di strapparla alla morte. Il dramma risale allo scorso ottobre, ma solo in questi giorni se ne parla pubblicamente grazie all’inchiesta ufficiale del coroner, che ha ricostruito passo dopo passo la dinamica dell’incidente avvenuto a Santry, nella contea di Dublino. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

L’iPhone in carica cade in acqua: madre di tre figli muore folgorata mentre fa il bagno nella vasca

