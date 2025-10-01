Muore in bagno per un errore che fanno in molti | il marito l’ha trovata così Terribile

Un gesto che molti compiono ogni giorno senza pensarci due volte si è trasformato in una tragedia devastante. In Irlanda, una donna di 46 anni, madre di tre figli, ha perso la vita nella sua vasca da bagno dopo essere rimasta folgorata dal suo telefono in carica. Una routine serale come tante, che in pochi istanti si è trasformata in un incubo sotto gli occhi increduli del marito. L’incidente, avvenuto lo scorso ottobre a Santry, nella contea di Dublino, è tornato alla ribalta in questi giorni grazie all’inchiesta ufficiale del coroner. Ann-Marie O’Gorman, descritta come una donna attiva e in buona salute, nonostante alcune patologie croniche, non aveva mai rinunciato alle sue abitudini di benessere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Muore in bagno per un errore che fanno in molti: il marito l’ha trovata così. Terribile

In questa notizia si parla di: muore - bagno

Ragazza modenese di 19 anni muore mentre fa il bagno in Puglia

Isola del Giglio: uomo muore in mare mentre fa il bagno

Fermo, cade dal materassino mentre fa il bagno in spiaggia libera: turista 15enne muore annegato davanti al papà

Malore in acqua mentre fa il bagno, muore donna nelle acque di San Foca https://ift.tt/nprQNix https://ift.tt/j4uHdsR - X Vai su X

? Follonica, muore mentre fa il bagno in mare: la vittima lavorava come ambulante - facebook.com Vai su Facebook

Questo è l’errore che fanno tutti con gli auricolari wireless (e poi dicono che non funzionano più) - Comode, piccole, senza fili e apparentemente indistruttibili. Lo riporta greenme.it