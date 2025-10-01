Una vittoria politica. Ecco come ha definito Sinistra Italiana l’approvazione della modifica alla delibera del 2022 sull’operazione Multiutility per la creazione di una holding di servizi della Toscana, e soprattutto quella dell’ordine del giorno accompagnatorio presentato da Alleanza Verdi e Sinistra, che certifica la contrarietà del Consiglio comunale alla quotazione in borsa. "Per noi è un risultato importante, sancito tra l’altro dal voto favorevole di Maccari del Movimento 5 Stelle, che non ha seguito quindi la linea dell’alleato Buongiorno Empoli – ha specificato Massimo Marconcini, responsabile dei rapporti con gli enti istituzionali del Circolo Sinistra Italiana Mori-Salvadori – perché rilancia il ruolo dei partiti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Multiutility in Borsa. Approvata una modifica contro la quotazione