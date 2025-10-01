Multe false sulle auto la polizia denuncia un uomo Tradito da una lettera

Firenzetoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina gli agenti delle volanti hanno sorpreso un uomo di 42 anni mentre lasciava falsi verbali di contravvenzione al Codice della Strada sulle autovetture parcheggiate in via Oriani. L’uomo è stato segnalato da una passante che aveva notato il suo comportamento sospetto. Le pattuglie. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: multe - false

C'è un nuovo tentativo di truffa: false multe per eccesso di velocità inviate via mail o sms

Incredibile: a Firenze spunta la truffa delle false multe. C’è chi paga ma il Qr Code è fasullo

Truffa delle multe false: attenzione ai verbali contraffatti

multe false auto poliziaMulte false, a Firenze preso il taroccatore dei verbali - Un 42enne colto sul fatto dalla polizia con 142 contravvenzioni fasulle, create grossolanamente per intascare il provento degli eventuali pagamenti ... Lo riporta msn.com

multe false auto poliziaFalse multe, sorpreso presunto autore a Firenze - Truffa delle false multe, denunciato dalla polizia, per un tentato raggiro, un 42enne sorpreso a lascare su auto in sosta in via Oriani verbali di contravvenzione al Codice della strada taroccati. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Multe False Auto Polizia