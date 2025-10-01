Multe false | fermato un 42enne a Firenze che lasciava PagoPa sui parabrezza Denunciato

Firenzepost.it | 1 ott 2025

Gli agenti delle Volanti hanno sorpreso un cittadino di 42 anni a lasciare sulle autovetture in sosta in via Oriani dei verbali di contravvenzione al Codice della Strada taroccati. A segnalare l’atteggiamento sospetto dell’uomo, una passante L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

