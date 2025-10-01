MTR 2025 | a Napoli la quarta edizione tra musica teatro e ricerca contemporanea

Ritorna, con la quarta edizione, MTR musica – teatro – ricerca, lo spazio di produzione e ricerca dedicato ai linguaggi artistici contemporanei nella loro trasversalità, prodotto dalla Fondazione Il Canto di Virgilio in collaborazione con l’Associazione Quidra. MTR 2025 parte ufficialmente venerdì 3 Ottobre 2025, ore 19.00 – presso la Domus Ars (Via S. Chiara, 10 – Napoli) con la presentazione del programma e conferenza inaugurale del compositore e direttore d’orchestra Tonino Battista sul “Satyricon” di Bruno Maderna. La rassegna – complessivamente di sei appuntamenti, ha un programma che terminerà il 20 novembre 2025 consolidando così la rassegna come un crocevia dove la musica d’avanguardia dialoga con il teatro filosofico, la danza e le arti visive, dando vita a produzioni inedite e site-specific. 🔗 Leggi su Ildenaro.it