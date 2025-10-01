Msc a Napoli la super nave da crociera | Explora è il meglio del Made in Italy
Anche le crociere di lusso scelgono Napoli. Ieri il primo attracco alla Stazione marittima di Explora II, la seconda nave del marchio del lusso del Gruppo Msc. «Essere oggi nel porto di. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
In questa notizia si parla di: napoli - super
Il file di Napoli a Noa Lang e Conte continua a creare la sua super squadra
Il Napoli non molla Lookman e prepara una super offerta
Dall’Atalanta al Napoli, super duello di mercato: offerta da 40 milioni!
AreaNapoli.it. . ? Francisco #Baridò, super gol del talento argentino del Napoli nella gara contro la Lazio U18. - facebook.com Vai su Facebook
80 minuti super autoritari da parte del Napoli a Firenze, Højlund sembra essere perfetto per il gioco della squadra! #ForzaNapoliSempre #FiorentinaNapoli #SerieA - X Vai su X
Msc, a Napoli la super nave da crociera: «Explora è il meglio del Made in Italy» - Ieri il primo attracco alla Stazione marittima di Explora II, la seconda nave del marchio del lusso del Gruppo Msc. Si legge su ilmattino.it
Explora II a Napoli. Msc, 'più interesse per viaggi di lusso' - "Aumenta l'interesse anche degli italiani per la vacanza legata al mondo del lusso, all'esplorazione e alla scoperta dei luoghi che, grazie alle nostre navi, vengono raggiunti. Scrive ansa.it