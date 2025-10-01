Mr Scorsese | il trailer del documentario di 5 parti di Apple Tv+
Apple TV+ ha presentato il trailer di “ Mr. Scorsese ”, il nuovo documentario in cinque parti della regista Rebecca Miller in arrivo il 17 ottobre e dedicato, ovviamente, al grande Martin Scorsese. “ Mr. Scorsese ” offre un’analisi intima e ricca di sfumature di una delle figure più influenti ed enigmatiche del cinema, con filmati inediti e interviste approfondite alle persone a lui più vicine. Il trailer anticipa un assaggio del cuore emotivo della docuserie, in cui Scorsese esplora la sua visione della natura umana e l’eterna lotta tra il bene e il male nel corso della sua vita e della sua carriera. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: scorsese - trailer
Il trailer di “Mr. Scorsese”, e le disgrazie dei figli della gente famosa
Mr. Scorsese: il trailer della docuserie in cui a raccontare Martin Scorsese e il suo cinema è... Martin Scorsese
Rilasciato il trailer del nuovo documentario su Martin Scorsese di Apple TV. Sarà diviso in 5 parti e arriverà sulla piattaforma il 17 ottobre. - X Vai su X
Martin Scorsese su TikTok? Tutta “colpa” della figlia! Un video improvvisato, la barba post-Silence… ed è diventato virale perfino in India #MartinScorsese #TikTok #Cinema #Silence #Hollywood #Virale #BehindTheScenes - facebook.com Vai su Facebook
Mr. Scorsese, il trailer e la data di uscita del nuovo documentario di Rebecca Miller - Scorsese, il nuovo documentario in cinque parti della regista Rebecca Miller in arrivo il 17 ottobre. Si legge su ciakmagazine.it
Mr. Scorsese: il trailer della docuserie in cui a raccontare Martin Scorsese e il suo cinema è... Martin Scorsese - Debutta il 17 ottobre su Apple TV+ un documentario in cinque parti diretto da Rebecca Miller che racconta la racconta la straordinaria vita e il lavoro pluripremiato del leggendario regista. comingsoon.it scrive