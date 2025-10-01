Mr Scorsese | il trailer del documentario di 5 parti di Apple Tv+

Apple TV+ ha presentato il trailer di “ Mr. Scorsese ”, il nuovo documentario in cinque parti della regista Rebecca Miller in arrivo il 17 ottobre e dedicato, ovviamente, al grande Martin Scorsese. “ Mr. Scorsese ” offre un’analisi intima e ricca di sfumature di una delle figure più influenti ed enigmatiche del cinema, con filmati inediti e interviste approfondite alle persone a lui più vicine. Il trailer anticipa un assaggio del cuore emotivo della docuserie, in cui Scorsese esplora la sua visione della natura umana e l’eterna lotta tra il bene e il male nel corso della sua vita e della sua carriera. 🔗 Leggi su Cinefilos.it