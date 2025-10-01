Mozzate incendio a un furgone rifiuti sulla Varesina | intervento all’alba dei vigili del fuoco

Quicomo.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervento allalba sulla Strada Statale Varesina a Mozzate: alle 07:40 di oggi, 1 ottobre 2025, un furgone adibito al trasporto rifiuti in transito ha preso fuoco. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, dai distaccamenti di Saronno e Appiano Gentile, che hanno provveduto. 🔗 Leggi su Quicomo.it

